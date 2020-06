Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ausgehobene Kanaldeckel

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 07.06.2020 vor 09:50 Uhr, hoben bislang unbekannte Täter in der Ringstraße im Bereich des Anwesens Nr. 7 mehrere Kanaldeckel aus der Fahrbahn und verursachten dadurch große Gefahren für den Fahrzeugverkehr. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Verkehrsteilnehmer geschädigt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

