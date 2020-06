Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagmorgen, 11:30 Uhr, kam es in der Oselbachstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Audi A5, der auf einem Parkplatz vor der UBZ rückwärts eingeparkt war, wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher stieß vermutlich mit seinem Fahrzeug beim Wenden bzw. Ein- oder Ausparken an den Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

