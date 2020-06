Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Angetrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis mit dem Auto unter-wegs

Pirmasens (ots)

Am Morgen des 07.06.2020, gegen 04:00 Uhr, teilt eine Frau mit, dass ihr Mann in angetrunkenem Zustand mit einem Pkw die Schillerstraße auf und ab fahren würde. Vor Ort konnte der Pkw noch mit eingeschalteter Zündung festgestellt werden. In der Nähe konnte der Fahrer angetroffen werden. Der Mann räumte ein, unter dem Einfluss von Alkohol und zudem ohne Führerschein gefahren zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,85 Promille. Dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pips

