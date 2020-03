POL-OG: Gaggenau - Versuchte Räuberische Erpressung

Polizeipräsidium Offenburg

An der S-Bahnhaltestelle in Ottenau kam es am Donnerstag kurz vor 17:30 Uhr zu einem unangenehmen Vorfall für einen 19-Jährigen. Ein zwischenzeitlich ermittelter 46-Jährige forderte von dem jungen Mann, unter Vorhalt eines Messers, die Herausgabe seines Handys und seines Fahrrades. Dem so Bedrohten gelang es auf sein Fahrrad zu steigen und davon zu fahren. Er verständigte über Notruf sofort die Polizei. Den Beamten des Polizeireviers Gaggenau gelang es den Tatverdächtigen zu ermitteln. Das vermeintliche Tatmesser wurde aufgefunden. Der angetrunkene 46-Jährige ist einschlägig polizeibekannt. Die Ermittlungen der Beamten dauern an.

