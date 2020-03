Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg suchen Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag in der Freiburger Straße ereignet hat. Eine 26-Jährige war hierbei aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung von mutmaßlich über 2 Promille mehrfach mit ihrem Fahrrad hingefallen. Hierbei soll nach Zeugenaussagen ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen einen Unfall verhindert haben. Die Zweiradfahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach Entnahme einer Blutprobe erwartet sie nunmehr ein entsprechendes Strafverfahren. Der oder die Fahrerin des ausweichenden und abbremsenden Fahrzeuges wird gebeten sich mit den Polizeibeamten unter der Telefonnummer, 0781 21-2200, in Verbindung zu setzen.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell