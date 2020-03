Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Michelbach - Trunkenheitsfahrt verhindert

Gaggenau (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit konnten Beamte des Polizeirevier Gaggenau am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr einen angetrunkenen jungen Mann in seinem geparkten Fahrzeug feststellen. Zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt wurden die Fahrzeugschlüssel in Verwahrung genommen und an einen Familienangehörigen übergeben.

/ag

