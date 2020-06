Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nötigung, Verkehrsunfallflucht, Beleidigung u.a.

Zweibrücken/Contwig (ots)

Am Samstagnachmittag ereigneten sich gegen 17:45 Uhr auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Pirmasens mehrere strafrechtlich relevante Vorfälle. Ein 61-jähriger Mann befuhr mit seinem silberfarbenen VW Passat die BAB 8 und wurde im Bereich zwischen den Anschlussstellen Einöd und Zweibrücken-Mitte durch den Fahrer eines weißen Peugeot-SUV mit französischem Kennzeichen durch sehr dichtes Auffahren genötigt. Kurz vor Zweibrücken-Mitte kam es dann beim Überholversuch des Peugeot zu einem Verkehrsunfall als der Peugeot-Fahrer unmittelbar vor dem Baustellenbereich zum Überholen angesetzt und dann den Überholvorgang aufgrund des dortigen Fahrspurendes abgebrochen hatte. Hierbei touchierte der Peugeot beim Wiedereinscheren mit der rechten Fahrzeugseite den linken Außenspiegel des VW. Der VW-Fahrer folgte dem Peugeot und machte den Fahrer auf den Unfall aufmerksam, woraufhin dieser auch zunächst zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen auf dem Standstreifen anhielt. Der VW-Fahrer begab sich zur Klärung an die Fahrzeugtür des Peugeot, hier zeigte dessen Fahrer schließlich seinen Mittelfinger und flüchtete ohne sich um Weiteres zu kümmern. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 700 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben. | pizw

