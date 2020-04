Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Einbrecher scheitern

Raesfeld (ots)

In Praxisräume wollten Einbrecher am vergangenen Wochenende in Raesfeld-Erle eindringen. Die Täter hatten versucht, mit Gewalt eine Tür des Gebäudes an der Silvesterstraße zu öffnen - das kriminelle Vorhaben scheiterte. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Montag, 08.45 Uhr. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell