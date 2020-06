POL-PDPS: Unfallflucht

Polizeidirektion Pirmasens

Am Sonntag, gegen 09:30 Uhr, war eine 52jährige Fahrerin eines Opel Astra auf der K6 aus Richtung Vinningen/Kettrichhof kommend in Richtung L485 unterwegs. Im Scheitelpunkt einer Rechtskurve kam ihr ein Pkw teilweise auf ihrer Fahrspur entgegen. Sie konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einer leichten Kollision. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Am Opel entstand links an der Frontstoßstange ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

