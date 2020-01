Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In Schule eingebrochen Brakel, Am Bahndamm, Gesamtschule, Freitag, 10.01.2020, 18.00 Uhr - Samstag, 11.01.2020, 16.15 Uhr

Brakel (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der genannten Tatzeit gewaltsam Zugang zur Gesamtschule Brakel. Der / die Täter gelangten in Büroräume, die von ihnen durchsucht wurden, ein vorgefundener Tresor wurde angegangen, konnte aber nicht geöffnet werden. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden, es wurde jedoch erheblicher Sachschaden angerichtet. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter Tel.: 05271-9620

Me.

