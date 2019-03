Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbruch in Einrichtung - Bargeld und Fahrzeug (-schlüssel) erbeutet ++ Seniorin streift geparkten Pkw und fährt weiter - Polizei stellt Führerschein sicher ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.03.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Einrichtung - Bargeld und Fahrzeug (-schlüssel) erbeutet

In eine Einrichtung An den Reeperbahnen brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 06.03.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und erbeuteten dort Bargeld sowie die Fahrzeugschlüssel für einen weißen Pkw VW Caddy. Das Fahrzeug mit dem Logo des Roten Kreuz (amtl. Kfz-Kennzeichen LG-RK 463) fuhren die Täter davon. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Wohnhaus

Am 05.03.19, zwischen 15.55 und 21.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Lerchenweg ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, betraten das Haus und durchsuchten diverse Räume. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter etwas gestohlen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Einen auf einem Parkplatz Reiherstieg abgestellten Pkw Audi A4 brachen Unbekannte in den Mittagsstunden des 05.03.19 auf. Die Täter zerstörten zwischen 11:30 und 13:30 Uhr eine Seitenscheibe und erbeuteten eine Handtasche. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Führerschein unterwegs

Einen 20 Jahre alten syrischen Staatsbürger ohne Fahrerlaubnis stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 05.03.19 auf der Friedrich-Ebert-Brücke mit einem Pkw Ford Mondeo. Der junge Mann versuchte gegen 22:30 Uhr noch seine Identität durch die Angabe falscher Personalien zu verschleiern. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 22 Jahre alten syrischen Staatsbürger unter Drogeneinfluss stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 05.03.19 in der Dahlenburger Landstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Ludwigslust stellte die Polizei im Rahmen eine Urintest THC, Kokain und Amphetamine fest.

Lüneburg - Seniorin streift geparkten Pkw und fährt weiter - Polizei stellt Führerschein sicher

Den Führerschein einer 86 Jahre alten Fahrerin eines Pkw Opel stellte die Polizei in den Mittagsstunden des 05.03.19 nach einem Verkehrsunfall mit anschließendem Weiterfahren sicher. Die Seniorin war gegen 11:15 Uhr in der Thorner Straße an einem geparkt Pkw VW Polo vorbeigeschrammt und fuhr weiter. Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei, die durch die Beobachtung die Verursacherin ermitteln konnte. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Herrenfahrrad Stevens gestohlen

Ein Herrenfahrrad der Marke Stevens stahlen Unbekannte in den Nachmittags- bzw. Abendstunden des 01.03.19 aus einem Fahrradunterstand in der Wallstraße. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Celler Straße brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 05.03.19 ein, Die Täter öffneten zwischen 10:30 und 13:30 Uhr gewaltsam eine Terrassentür, gelangten ins Gebäude und erbeuteten Bargeld, Schmuck, Parfum und eine elektrische Zahnbürste. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel, OT. Beverbeck - Rauch in Wohnung - Akkuladegrät verursacht Schwelbrand

Zu einem Schwelbrand mit Rauchentwicklung kam es in den Abendstunden des 05.03.19 in einem Wohngebäude in der Grünewalder Straße. Ein Akkuladegerät war gegen 19:50 Uhr bei einem Ladevorgang in Brand geraten, so dass dieser sich auf eine Fläche von gut 2m² an Möbeln und Gipsfaserplatten ausbreitete. Die betroffene Einliegerwohnung wurde unbewohnbar. Die Polizei ermittelt.

Bad Bevensen - Münzfach von Toilettenhäuschen aufgebrochen

Das Münzfach eines Toilettenhäuschens am Göhrdeparkplatz Demminer Allee brachen Unbekannte in der Nacht zum 05.03.19 auf. Die Täter rissen das Innenleben heraus, erbeuteten Münzgeld, steckten ein Taschentuch in das Münzfach und zündeten dieses an. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Ebstorf - betrunken unterwegs - 1,1 Promille

Einen 55 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Tiguan stoppte die Polizei in den Abendstunden des 05.03.19 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 21:00 Uhr stellten sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Uelzen - Radfahrer übersieht Frau mit Kinderwagen - Kind leicht verletzt

Nachdem ein 31 Jahre alter Radfahrer nach Befahren des Fußwegs in der Bahnhofstraße und Einbiegen in die Gartenstraße eine 28 Jahre alte Fußgängerin mit ihrem Kinderwagen übersah, kam es in den Mittagsstunden des 05.03.19 gegen 13:45 Uhr zu einer Kollision mit dem Kinderwagen. Ein zwei Jahre altes Kind (Junge) erlitt dadurch Verletzungen am Kopf. Er wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Tätendorf-Eppensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.03.19 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 136 km/h gemessen.

