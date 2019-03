POL-LG: ++ von der Fahrbahn abgekommen - Lkw-Fahrer leicht verletzt ++ Container aufgebrochen ++ falsche Polizeibeamte weiterhin aktiv ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg Stadt und Landkreis - falsche Polizeibeamte weiterhin aktiv

Am späten Vormittag des 04.03.19 haben sich etwa ein Dutzend Bewohner aus Lüneburg und den umliegenden Ortschaften bei der Polizei gemeldet, weil sie von angeblichen Polizeibeamten angerufen wurden. Die Betrüger versuchten in der bekannten Masche den Angerufenen einzureden, dass man ihre Daten auf einer Liste festgenommener Täter entdeckt habe. Die Angerufenen im Alter zwischen 49 und 81 Jahren, fielen auf den Betrug jedoch nicht herein und beendeten die Telefonate, ohne über ihre Personalien oder finanzielle Situation Auskunft gegeben zu haben. Die Polizei warnt: sein Sie auch weiterhin auf der Hut, wenn Sie ominöse Anrufe erhalten und wenden Sie sich gerne zu jeder Tages- und Nachtzeit an ihr örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf.

Lüneburg - Schranken beschädigt

Drei unbekannte Täter haben am 04.03.19, gegen 05.10 Uhr, mehrere Schranken eines Parkplatzes in der Süztorstraße beschädigt, indem sie diese aus der Verankerung rissen. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - nach Unfall geflüchtet

In der Nacht zum 05.02.19 ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Audi gestoßen, der in der Große Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Es kam nach ersten Ermittlungen zu einem sogenannten "Spiegelklatscher", bei dem sowohl der Außenspiegel des Audi, als auch der Spiegel des verursachenden Fahrzeuges beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen Mercedes. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Radfahrer stürzt - leicht verletzt

Am 04.03.19, gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 31 Jahre alter Fahrradfahrer an der K42 mit dem Audi einer 50-Jährigen. In Folge stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Die 50-Jährige hatte zum Zeitpunkt des Unfalls mit ihrem Audi an der Kreuzung K42/ B248 gewartet, als der Radfahrer von hinten heran gefahren kam. Im Vorbeifahren an dem Pkw, touchierte der Fahrradlenker den rechten Außenspiegel des Pkw; in Folge kam der Radfahrer zu Fall. Zudem entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro bei dem Unfall. Der 31-Jährige räumte ein, dass er am Vorabend Cannabis konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gartow - Container aufgebrochen

Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte in der Nacht zum 05.02.19 aus zwei Containern entwendet, die in Laasche aufgestellt sind. Die Täter brachen zwischen 17.00 und 07.00 Uhr in die Container ein. Entwendet wurden u.a. eine Tischkreissäge, ein Industriestaubsauger und mehrere Kanister mit Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg,

Uelzen

Ebstorf - Taschendiebe erbeuten Bargeld

Einer 78-Jährigen ist am Montagvormittag, zwischen 10.00 und 10.30 Uhr, eine Geldtasche mit u.a. mehreren hundert Euro aus der Handtasche gestohlen worden, als sie sich beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße befand. Die Seniorin hatte am 04.03.19 Geld von einem Geldinstitut geholt und war dann zum Einkaufen gegangen. Es ist anzunehmen, dass sie zuvor von unbekannten Tätern beobachtet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/960910, entgegen.

Uelzen - Kennzeichen gestohlen

Am 04.03.19, zwischen 06.30 und 16.20 Uhr, haben unbekannte Täter von einem VW, der in der Straße Im neuen Felde abgestellt war, die Kennzeichen UE - KK 8888 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Pkw beschädigt

Einen Seat, der in der Zeit vom 02.03.19, 18.30 Uhr, bis zum 03.03.19, 02.00 Uhr, in der Gartenstraße abgestellt war, haben unbekannte Täter derart beschädigt, dass Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro entstanden ist. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Einen 37 Jahre alten Ford-Fahrer hat die Polizei am Spätnachmittag des 04.03.19 in der Salzwedeler Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 37-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest bestätigte diese Annahme. Dem Ford-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Uelzen - von der Fahrbahn abgekommen - Lkw-Fahrer leicht verletzt

Am 04.03.19, gegen 08.05 Uhr, kam der 35-jährige Fahrer eines Lkw Mercedes aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn der B191 ab und kollidierte mit einem Baum. Der leicht verletzte Lkw-Fahrer musste von der Feuerwehr als dem Lkw befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den 35-Jährigen in das Krankenhaus. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

