POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 01.03.19 - 03.03.19 ++

Lüneburg - Am Freitagabend, gegen 22:25 Uhr, überquerten zwei vermutlich Jugendliche die Wilhelm-Leuschner-Straße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um die Fußgänger nicht zu überfahren. Hierbei fuhr der 28-jährige gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die beiden Fußgänger kümmerten sich nicht weiter um den Unfall und suchten das Weite. Einer der beiden soll eine blaue Hose, der andere Jugendliche eine weiße Hose und ein dunkles Oberteil mit weißer Schrift auf dem Rücken getragen haben. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise: 04131-83062217

Lüneburg - Am frühen Samstagmorgen hörte ein Anwohner in der Lauensteinstraße einen lauten Knall und alarmierte daraufhin die Polizei. Diese konnte drei Jugendliche in der Straße feststellen, die vermutlich drei dort geparkte Pkw beschädigt hatten. Sie wurden an ihre Eltern übergeben, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg / Barendorf - Zu einer "Unfallflucht" kam es am Samstagmittag auf einem Parkplatz am Elbe-Seitenkanal an der B 216 zwischen Lüneburg und Barendorf. Eine 67-jährige stellte ihren Pkw dort gegen 12:00 Uhr ab. Als sie gegen 13:00 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass die hintere rechte Fahrzeugseite beschädigt wurde. Hinweise bitte an die Polizei.

Lüneburg - Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, ging ein 35-jähriger in der Straße Neue Sülze, als plötzlich drei junge Personen auf ihn zukamen und ihn ins Gesicht schlugen und traten. Anschließend entwendeten sie den Rucksack des Opfers. Der 35-jährige musste mit erheblichen Gesichtsverletzungen ins Klinikum gebracht werden. Die drei Personen können bislang nicht weiter beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Adendorf - Unbekannte beschmierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag nahezu sämtliche Erdgeschossfenster und Türen der Grundschule Adendorf mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Sie sprühten diverse Hakenkreuze und Schriftzüge und zerstörten eine Gedenktafel. Hinweise bitte an die Polizei Adendorf: 04131-9910690

Lüchow-Dannenberg

Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Lüchow - Am frühen Sonntagmorgen, gg. 01:55 Uhr, belästigte ein 38jähriger, alkoholisierter Gast eines Tanzlokales in Lüchow dort mehrere Gäste und sollte in der Folge durch den Inhaber aus dem Lokal verwiesen werden. Hierbei schlug der 38jährige dem Inhaber mit der Faust ins Gesicht. Nachdem die Polizei hinzugerufen wurde, zeigte sich der Gast auch gegenüber den Beamten aggressiv und drohte mit erhobener Faust. Einem ihm gegenüber ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach und drohte nun auch auf die Beamten einzuschlagen. Unter dem Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen den 38jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol Gartow - Am Samstag, gg. 11:25 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Hauptstraße in Gartow auf einen PKW Opel Corsa aufmerksam. Der 77jährige Fahrzeugführer hatte den Gurt nicht angelegt. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurde zudem in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verstöße gegen Pflichtversicherungsgesetz - abgelaufene Versicherungskennzeichen Lüchow - Am Samstag, gg. 10:25 Uhr, befuhr eine 16jährige Fahrzeugführerin mit einem Kleinkraftrad/Mofa in Lüchow die Loger Straße. Hierbei fiel einer ihr folgenden Funkstreifenwagenbesatzung am Fahrzeug das blaue Versicherungskennzeichen auf, welches seit wenigen Tagen abgelaufen war. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes wurde gegen die Jugendliche ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Lüchow - Gg. 12:05 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein ähnlicher Sachverhalt festgestellt. Ein 75jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Kleinkraftrad/Mofa die B493 von Lüchow in Richtung Woltersdorf. Auch hier wurde den Beamten das abgelaufene, blaue Versicherungskennzeichen am Fahrzeug augenscheinlich. Dem Fahrzeugführer wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim Küsten - Bisher unbekannte Täter begaben sich in dem Zeitraum von Freitag, 01.03.2019, gg. 21:00 Uhr bis Samstag, 02.03.2019, gg. 10:00 Uhr an die rückwärtige Seite des Vereinsheimes des SV Küsten und versuchten dort vergeblich eine Tür sowie ein Doppelfenster aufzuhebeln. Der/die Täter gelangten nicht in das Gebäude. An der Tür und dem Fenster entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung Gartow - Eine 47jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW BMW in Gartow den Nienwalder Weg in Richtung der Hahnenberger Straße. Hierbei stieß sie beim Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter Peugeot. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt ca. 15000 EUR. Während der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,54 Promille. Von ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen

Batensen/ Suhlendorf - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der L265 von Batensen kommend in Richtung Suhlendorf zu einer Berührung zwischen einem weißen Ford Transit und einem in gleicher Richtung fahrenden 15jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde vom Außenspiegel am linken Oberarm gestreift und erlitt leichte Verletzungen. Der Ford Transit verlor vor Ort Fahrzeugteile, setzte seine Fahrt aber einfach fort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Rosche, Tel.: 05803-691, melden.

Uelzen - Wechselseitige Körperverletzung Nach durchzechter Nacht kam es am Samstagmorgen gegen 8 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 35- und einem 42jährigen Mann vor einem Lokal in der Rademacherstraße. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert (2,37 und 2,48 Promille) und gaben an, der jeweils andere habe die Auseinandersetzung begonnen. Auch zu dem Hintergrund der Streitigkeiten gab es unterschiedliche Wahrnehmungen. Sie wurden örtlich getrennt und lehnten eine medizinische Versorgung durch den zunächst herbei gerufenen Rettungsdienst ab. Beide Personen erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen/ Rosche - Verkehrsunfälle durch alkoholisierte Fahrzeugführer Gleich zu 2 Verkehrsunfällen mit alkoholisierten Fahrzeugführern kam es im Laufe des Samstagnachmittages. Zunächst erkannte gegen 13:15 Uhr ein 43jähriger Litauer in seinem Mercedes zu spät, dass ein vor ihm fahrender Pkw in Rosche abbiegen wollte und fuhr auf den Pkw auf. Zu dem Auffahrunfall beigetragen haben könnte die Alkoholisierung von 2,28 Promille des 43jährigen. Die 37jährige abbiegende Unfallbeteiligte wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Beim Eintreffen des Streifenwagens versuchte der Unfallverursacher noch fußläufig zu flüchten. Dabei wurde seine Motorik allerdings so stark durch den Alkohol beeinträchtigt, dass die Kollegen ihn bereits nach 150m einsammeln und zur Unfallstelle zurück begleiten konnten.

Gegen 15 Uhr kam dann einem 57jähriger Mann ein Begrenzungsstein in die Quere, als er in Veerßen mit seinem Passat auf den Parkplatz eines Getränkemarktes abbiegen wollte. Der 57jährige setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß zunächst fort, parkte vor dem Getränkemarkt und ging in diesen, um vermutlich die Getränkereserven aufzufüllen. Ein Zeuge meldete den Verkehrsunfall und äußerte auch den Verdacht, dass der Verursacher alkoholisiert sein könnte. Bei Eintreffen des Streifenwagens kam der Unfallbeteiligte sofort unverrichteter Dinge aus dem Getränkemarkt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 3,54 Promille.

Beide Unfallverursacher erwarten nun Strafverfahren und längere Fahrverbote.

Bruchtorf - Spielende Kinder auf Bahnbrücke Gegen 14:30 Uhr warfen am Samstag 3 10-13jährige Kinder Tannenzapfen von einer Bahnbrücke auf die darunter verlaufende Bahnstrecke. Die Kinder wurden an ihre Eltern übergeben und entsprechende erzieherische Gespräche geführt. Zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kam es durch den Vorfall nicht.

