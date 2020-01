Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte Täter gehen erneut Bankfiliale an

Warburg (ots)

Warburg, Hauptstraße, Donnerstag, 09.01.2020, 03.05 Uhr

Zur Tatzeit meldeten Zeugen laute Geräusche aus dem Bereich einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Warburg. Eine eingesetzte Funkstreife war nach zwei Minuten vor Ort, konnte aber nur noch eine erheblich beschädigte Außentür der Bankfiliale feststellen. Nach Zeugenaussagen hatten drei dunkel gekleidete vermummte Personen zunächst die Eingangstür zum Geldautomatenbereich aufgebrochen. Sie führten eine Gasflasche mit sich. Die Täter gingen dann aber offensichtlich nicht weiter vor und flüchteten in einem silbernen Audi vom Tatort. Bei dem Kennzeichen des Audis könnte es sich möglicherweise um ein ausländisches Kennzeichen gehandelt haben. Die gleiche Tatörtlichkeit wurde bereits zwei Tage zuvor, am 07. Januar um 03.50 Uhr, angegangen. Wer weitere Hinweise zu den Tätern und ihrem Fahrzeug geben kann, oder sonstige verdächtige Beobachtungen in Warburg in der Nacht zum 09. Januar gemacht hat, sollte sich mit der Kriminalpolizei in Höxter, Telefon 05271/962-0, in Verbindung setzen. /Ar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell