Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei Blutentnahme

Rinteln (ots)

(swe). Ein 56-jähriger Mann aus Deckbergen befährt am Sonntag Mittag öffentliche Straßen mit einem Pkw, obwohl er stark unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. In Engern fährt der Mann gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw; Schaden ca. 4.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird zur Wache des PK Rinteln transportiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden soll. Das versucht der Mann zu verhindern, indem er die eingesetzten Beamten beleidigt und sich gegen die Maßnahme zur Wehr setzt. Dabei versucht er auch, einem 36-jährigen Beamten des Polizeikommissariats Bückeburg, der zur Unterstützung der Rintelner Kollegen eingesetzt ist, die Waffe aus dem Holster zu reißen. Dies misslingt dem Mann allerdings und er muss zur Blutentnahme zu Boden gebracht und fixiert werden. Nach der Entnahme beruhigt sich der Mann und kann wieder von der Wache entlassen werden. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

