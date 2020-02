Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tankbetrug mit entwendeten Kennzeichen am schwarzen Audi

Rinteln (ots)

(swe). Am Samstag, 1.2, tankt der Fahrzeugführer eines schwarzen Pkw Audi an einer Tankstelle am Kinocenter Rinteln und steigt unmittelbar nach dem Tankvorgang wieder in das Fahrzeug und entfernt sich, ohne die Rechnung zu bezahlen. Anhand der Aufzeichnungen der Tankstelle kann ermittelt werden, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen zuvor im Stadtgebiet entwendet wurden. Schadenshöhe: 75 Euro.

