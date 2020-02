Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versucher Einbruchdiebstahl beim "Combi" Markt

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag, 2.2., versucht ein bislang unbekannter Täter gegen 20.30 Uhr in den "Combi" Markt einzubrechen. Dazu wird ein Metallgitter eines Fensters abgeschraubt und anschließend die dahinter befindliche Glasscheibe / Fenster aufgeheblt. Nach Auslösung des Alarms fliehen der oder die Täter, ohne in das Objekt zu gelangen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

