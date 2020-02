Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 14-jährigem wird das Handy entwendet

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag, 2.2., wird gegen 19 Uhr einem 14-jährigen Jungen aus dem Extertal in der Klosterstraße in Höhe einer Spielhalle sein Handy von einer bislang unbekannten Person entwendet. Der als "dunkelhäutige Person, ca. 180 cm groß, schwarzer Pullover "Snipes", kranzförmige, lockige Haare" beschriebene Mann soll dem 14-jährigen das Handy der Marke Samsung aus der Hand genommen und gesagt haben, dass er es gegen die Zahlung von 30 Euro wiederbekommen könne. Als der Junge sagte,dass er keine 30 Euro dabei habe, sei der Mann weggegangen. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei. Schadenshöhe ca. 140 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell