Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Defekt an Backofen

Meppen (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Samstagnachmittag zu einem Einsatz in die Händelstraße ausrücken. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Backofen, war es in der Küche eines dortigen Wohnhauses zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Eine 17-jährige Jugendliche wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

