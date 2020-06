Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Überschlagen

Fischerbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Kreisstraße zwischen Fischerbach und Hausach kamen ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer und seine beiden 19 und 21 Jahre alten Mitfahrer glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. Nach derzeitigem Sachstand dürfte der Heranwachsenden aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen 5er-BMW verloren haben und so zunächst von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Wagen überschlug sich anschließend und kam zum Liegen. Die Beteiligten konnten sich daraufhin selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden später durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen war ein Schaden von rund 6.000 Euro zu beklagen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell