Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto nicht abgeschlossen - Dieb greift zu

Kaiserslautern (ots)

Einen unverschlossenen Pkw haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag in der "Wolfsangel" entdeckt. Die Halterin hatte den Wagen am Mittwochabend gegen 19 Uhr vor ihrem Haus abgestellt - und am nächsten Morgen stellte sie fest, dass jemand den Innenraum durchsucht hat.

Ihren Überprüfungen zufolge haben die Unbekannten ein Ladekabel für Apple-Geräte sowie einen Beutel mit Toilettenartikeln mitgenommen.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen 19 und 6 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

