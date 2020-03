Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 18-Jähriger von Unbekannten angegangen

Gevelsberg (ots)

Auf der Hagener Straße wurde am Dienstag ein 18-jähriger Gevelsberger von einer ihm unbekannten Jugendrguppe grundlos angegriffen. Der Gevelsberger wurde in Höhe der Brüderstraße durch einen von drei Jugendlichen plötzlich und unerwartet geschubst und angepöbelt. Der Jugendliche schlug ihm mit der Hand ins Gesicht, während ein Zweiter augenscheinlich das Geschehene mit dem Handy filmte. So plötzlich, wie die Jugendgruppe kam, verschwand sie auch wieder. Sie ließen von dem 18-Jährigen ab und liefen in Richtung Brüderstraße davon. Die Tat wurde von zwei Passanten beobachtet, sie kamen dem 18-Jährigen zur Hilfe. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Gruppe wurde so beschrieben: 14 bis 17 Jahre alt Der Angreifer (vermutlich 17) hatte braune Locken und trug eine Zahnspange, die Jacke hatte einen weißen Streifen an der Seite Alle dunkel gekleidet Wer Hinweise zu der Jugendgruppe machen kann, kann diese unter der Telefonnummer 02336-91665000 abgeben.

