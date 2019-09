Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verfolgungsfahrt durch Innenstadt

Pirmasens (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Innenstadt zu einer Verfolgungsfahrt mit einem 29- Jährigen. Der 29-Jährige rief am Sonntagabend mehrfach die Polizei und bat um Hilfe. An der Wohnung in der Zollerstraße konnte der "Mitteiler" nicht mehr angetroffen wer-den. Vielmehr wurde mitgeteilt, dass sich der 29-Jährige mit dem Auto entfernt habe. Bei einer eingeleiteten Suche konnte der Pkw des 29-Jährigen in der Rodalber Straße festgestellt werden. Beim Annähern an das Fahrzeug des Mannes, fuhr dieser rückwärts und kollidierte mit dem Streifenwagen. Dabei wurde ein 34-Jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Ohne erkennbaren Grund flüchtete der 29-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit durch die komplette Innenstadt, teilweise unter Gefährdung des Gegenverkehrs. Der Pkw konnte im Bereich des Krankenhauses durch zwei Streifenwagen eingekeilt und an der Weiterfahrt gehindert werden. Beim Versuch den Mann aus dem Pkw zu holen, sperrte sich dieser und leistete noch Widerstand. Hierbei wurden zwei weitere Polizeibeamte sowie der "Fluchtfahrer" leicht verletzt. Auf Grund seines augenscheinlichen psychischen Ausnahmezustandes wurde der 29-Jährige in das städtische Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden dürfte sich in einem hohen vierstelligen Bereich belaufen. Der 29-Jährige muss sich nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzungsdelikte, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell