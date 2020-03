Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 13-Jähriger stiehlt Whiskey

Kaiserslautern (ots)

Ein 13-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstag in der Merkurstraße aus einem Einkaufszentrum eine Flasche Whiskey gestohlen zu haben. Der Junge war mit Freunden unterwegs. Sie sollten Cola und Becher kaufen. Während die Kumpels loszogen, machte sich der 13-Jährige am Spitituosen-Regal zu schaffen. Mit einer Flasche Whiskey verließ er den Markt, ohne zu bezahlen. Ein Zeuge beobachtet die Tat. Er hielt den Jungen auf und informierte die Polizei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wussten seine Freunde nichts von dem Vorhaben des 13-Jährigen. |erf

