Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (VT) Am Sonntag, 22.12.2019, um 16.12 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem zwei Kinder leicht verletzt wurden. Zur o.g. Zeit befuhr ein 35jähriger Mann aus Halle (Westf.) mit einem Pkw, Opel Astra den Künsebecker Weg in Richtung Halle. Kurz nach der Kreuzung mit dem Droste-Hülshoff-Weg kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurden die beiden ebenfalls im Fahrzeug befindlichen Kinder (beide 9 Jahre alt) leicht verletzt. Beide wurden vor Ort notärztlich versorgt und anschließend in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die örtliche Feuerwehr gebunden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

