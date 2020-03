Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Prügelei auf dem Marktplatz

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Jugendliche und Heranwachsende haben sich am Mittwochabend auf dem Marktplatz in der Von Redwitzstraße geprügelt. Ein 14-Jähriger hatte zwei Mädchen beleidigt. Als sich ein 19-Jähriger einmischte, entwickelte sich ein Streit zwischen dem Heranwachsenden und dem Jugendlichen. In der Folge kamen zwei junge Männer hinzu, wovon einer den 19-Jährigen zu Boden stieß und auf ihn einschlug. Der Heranwachsende wurde dadurch leicht verletzt. Der mutmaßliche Schläger war bereits geflüchtet, als eine Polizeistreife vor Ort eintraf. Der Verdächtige wurde ermittelt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. |erf

