Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rauch aus leerstehender Wohnung

Kaiserslautern (ots)

Rauch drang am Mittwochabend im Stadtteil Einsiedlerhof aus einer leerstehenden Wohnung. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten um 21 Uhr zu dem Haus. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen und Anwohner aufgeschreckt. Der Rauch drang innerhalb des Hauses aus einem Schornstein in die Erdgeschosswohnung. Offensichtlich wurde er aus einer der oberen Wohnungen in die leerstehende Wohnung gedrückt. Wie sich herausstellte zog der Schlot nicht richtig. Die Feuerwehr sorgte für eine Durchlüftung. Verletzt wurde niemand. |erf

