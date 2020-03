Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrollen ziehen Anzeigen nach sich

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige hat sich ein E-Scooter-Fahrer am Mittwoch im Stadtgebiet eingehandelt. Der junge Mann fiel kurz vor halb 2 in der Kanalstraße auf, weil an seinem (privaten) Elektro-Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 20-Jährige wurde in der Bachstraße gestoppt und überprüft. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Aus dem gleichen Grund wird auch gegen einen 37-jährigen Mann ermittelt. Sein BMW wurde am Mittwochnachmittag in der Donnersbergstraße festgestellt - der Wagen trug keine Kennzeichenschilder und war bereits mit einem "roten Aufkleber" der Stadtverwaltung versehen, dass das nicht zugelassene Fahrzeug aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt werden muss.

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Barbarossaring ist zudem am Mittag ein junger Autofahrer aufgefallen. Der Grund: Der 25-Jährige zeigte drogentypisches Verhalten. Ein Urin-Test reagierte positiv und bestätigte den Verdacht. Der Mann musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein und die Autoschlüssel wurden vorläufig sichergestellt. |cri

