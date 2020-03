Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Lebensmitteldiscounter - Wer hat etwas beobachtet?

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in der Hauptstraße in einen Lebensmitteldiscounter eingebrochen. Die Diebe stahlen Bargeld. Sie drangen über das Dach in den Markt ein. Die Polizei geht davon aus, dass dies nicht ohne laute Geräusche vonstattenging. Die Beamten bitten deshalb um Hinweise: Wer hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind in den vergangenen Tagen Personen oder Fahrzeug verdächtig vorgekommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

