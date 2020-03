Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Widerstand Polizistin verletzt

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Streits ist die Polizei in der Nacht zu Freitag zu einer Adresse im westlichen Stadtgebiet gerufen worden. Eine Frau hatte die Streife gegen 1 Uhr verständigt, weil ihr Lebensgefährte zusammen mit einem ihr unbekannten Mann in der gemeinsamen Wohnung Marihuana konsumierte - was sie vom Schlafen abhielt. Die 30-Jährige wollte dieses "Treffen" beenden und verwies den Fremden der Wohnung. Der Mann kam der Aufforderung jedoch nicht nach.

Die ausgerückten Polizeibeamten erteilten dem 40 Jahre alten Mann einen Platzverweis, was diesen allerdings auch nicht zu interessieren schien. Er wurde deshalb von den Polizisten in den Hausflur geführt. Dort wurde der Mann dann allerdings aggressiv, leistete körperlichen Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht.

Der 40-Jährige wurde zunächst zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert und anschließend in Gewahrsam genommen. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss; laut Atemtest hatte er einen Pegel von 2,56 Promille. Ihm wurde deshalb auch eine Blutprobe entnommen.

Eine Ärztin bescheinigte seine Gewahrsamsfähigkeit, so dass der 40-Jährige die restliche Nacht in einer Polizeizelle verbrachte. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Widerstands und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich ermittelt. Auch auf den Lebensgefährten der Frau kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell