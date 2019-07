Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl

Rheine (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (04.07.2019) waren an der Leugermannstraße im Bereich Waldhügel Diebe unterwegs. In der Zeit von 03.56 Uhr bis 04.13 Uhr begaben sich mindestens zwei Täter zum Gelände des Wohnungsvereins Rheine. Am Zaun schnitten sie vermutlich mit einem Trennschleifer ein Zaunelement heraus und gelangten danach auf das Betriebsgelände. Hier entwendeten sie mehrere Hundert Kilogramm Altmetall, wie Armaturen, Kabel aus Messing und Kupfer. Zum Abtransport des Diebesgutes benutzten sie dort vorgefundene, leere Müllbehälter. Die Beute verluden sie auf ein Fahrzeug. Es handelte sich vermutlich um einen VW T 6, Farbe weiß, mit schwarzer Werbung oder schwarzer Folie auf der Motorhaube. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell