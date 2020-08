Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Unfälle, Fahrzeugbrand, Verletzte Person, Flaschenwurf mit Zeugenaufruf

Reutlingen (ots)

Aus Fenster gestürzt

Eine 20-jährige Frau ist am Samstagmorgen, gegen 03.05 Uhr, unter bislang noch ungeklärten Umständen in der Lindenstraße aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses gestürzt und auf das Dach eines geparkten Fahrzeuges gefallen. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Radfahrer übersehen

Weil eine 27-Jährige einen Radfahrer übersehen hat, ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall in der Bismarckstraße gekommen. Gegen 20.20 Uhr wollte die 27-jährige Audi-Fahrerin aus der Urbanstraße in Bismarckstraße einfahren und übersah dabei den ordnungsgemäß vorfahrtberechtigten 55-jährigen Rennradfahrer. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.600 Euro.

Reutlingen (RT): Verletzt nach Flaschenwurf (Zeugenaufruf)

In der Bahnhofstraße sind am Samstagsmorgen, gegen 03.00 Uhr, zwei Personengruppen aneinandergeraten. Aus noch unbekannten Gründen entwickelte sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen zwei Personengruppen ein Streit, in deren Verlauf ein bislang unbekannter Mann seinem Kontrahenten eine Glasflasche gegen den Kopf warf. Die Personengruppe mit dem Täter verließ noch vor dem Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit. Bei dieser Gruppe soll es sich um drei Frauen und einen Mann gehandelt haben. Der 50-Jährige wurde von der Flasche im Gesicht getroffen und musste zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 07121/942-3333 zu melden.

Wolfschlugen (ES): Rollerfahrer schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ist der Fahrer eines Motorrollers bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Gegen 15.32 Uhr befuhr die Fahrerin eines VW Polo die Esslinger Straße in Richtung Neuhausen. Aufgrund eines parkenden Fahrzeuges und einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein ihr nachfolgender 27-jähriger Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Polo auf. Dabei kam er zu Fall und geriet mit seinem linken Fuß unter das Rad des entgegen kommenden Anhängers. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste die Esslinger Straße circa 20 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Wurmlingen (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, ist es auf der L 371, zwischen Wurmlingen und Hirschau, zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 71-jähriger Audi-Fahrer war mit seiner 70-jährigen Beifahrerin in Richtung Hirschau unterwegs und kam dabei aus ungeklärter Ursache nach links auf den entgegenkommenden Fahrstreifen ab. Der 37-jährige Fahrer eines Lkw Scania mit Anhänger, welcher aus Richtung Hirschau nach Wurmlingen fuhr, konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Dabei wurde auch der nachfolgende Audi eines 75-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Hirschau unterwegs war, durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die diesem Audi nachfolgende 54-jährige Fahrerin eines Seat versuchte noch, dem entgegenkommenden Lkw nach rechts auszuweichen. Der Seat wurde dabei jedoch seitlich durch den Lkw erfasst und kam neben der Straße auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der 71-jährige Audi-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrerin des Seat wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Danach wurde sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 100.000 Euro. Drei Fahrzeuge mussten an der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die L 371 bis 20.35 Uhr in beide Fahrtrichtungen vollständig für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad ist es am Freitag, gegen 20:45 Uhr, auf Höhe von Straßberg gekommen. Der 30-jährige Lenker eines Kleinkraftrads befuhr die B 463 von Albstadt in Richtung Winterlingen. Auf der Abschleifung nach Straßberg unterschätzte er, vermutlich infolge alkoholischer Beeinflussung, die Abfahrt, stürzte, schlitterte über einen Verkehrsteiler und kam auf der anderen Fahrspur zum Liegen. Der Zweiradfahrer wurde verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Wegen der Alkoholisierung wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt, der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand kein Sachschaden.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Fahrzeuginsassen ist es am Freitag, gegen 22.15 Uhr, gekommen. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines Mitsubishi Colt befuhr die L 442 von Roßwangen kommend in Fahrtrichtung Weilstetten. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bislang nicht geklärter Ursache auf den Gegenfahrstreifen. Hier übersteuerte er sein Fahrzeug nach rechts und geriet ins Schleudern. In der Folge kam der 18-jährige Fahranfänger nach rechts von der Fahrbahn ab worauf sich das Fahrzeug mehrfach überschlug, bis es letztendlich nach über 60 Metern auf dem Fahrzeugdach zur Endlage kam. Der Unfallverursacher und seine beiden 16-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Aufgrund der festgestellten alkoholischen Beeinflussung wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt.

Balingen (ZAK): Fahrzeugbrand infolge technischem Defekt

Zu einem Fahrzeugbrand mit zwei Leichtverletzten ist es am Freitag, gegen 21.28 Uhr, gekommen. Eine 62-Jährige aus Weilstetten stieg in der Garage in ihren Pkw und stellte beim Starten des Motors das Aufleuchten einer Kontrollleuchte fest. Daraufhin bat sie ihren Nachbarn um Hilfe. Als sie mit diesem in die Garage zurückkehrte schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Ihnen gelang es, den brennenden Pkw bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher zu löschen. Später wurde der Pkw von der Feuerwehr aus der Garage geschoben und auf Glutnester untersucht. Die Fahrzeugbesitzerin und ihr 44-jähriger Nachbar wurden vom Rettungsdienst wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro

