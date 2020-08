Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 16-Jähriger nach Kollision mit Stadtbahn gestorben (Ostfildern)

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 11.08.2020/18.55 Uhr

Ostfildern (ES): Der 16-jährige Radfahrer, der am Dienstagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, an der Stuttgarter Straße zwischen Ruit und Heumaden mit einer Stadtbahn kollidiert war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen.

Wie bereits berichtet, war der Jugendliche mit seinem Pedelec auf dem neben der Stuttgarter Straße verlaufenden Fuß- und Radweg aus Ruit kommend in Richtung Heumaden unterwegs gewesen. Am Bahnübergang an der Abendeckkreuzung wollte er die Gleise überqueren. Dabei übersah er die aus Richtung Heumaden kommende Stadtbahn und kollidierte mit ihr. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in eine Klinik eingeliefert, wo er noch in den Abendstunden des Dienstags starb. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zum genauen Unfallhergang, in die auch ein Sachverständiger eingebunden ist, dauern noch an. (ak)

