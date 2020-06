Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Täter brechen Zigarettenautomat auf

Ratzeburg (ots)

22. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 18. bis 19. Juni 2020 - Großensee bei Trittau

In der Nacht vom 18. auf den 19. Juni 2020 kam es in der Fritz-Berodt-Straße in Großensee zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand versuchten unbekannte Täter zunächst den Automaten durch Aufhebeln zu öffnen. Als dies scheiterte, flexten diese vermutlich die Verriegelung auf.

Aus dem Automat wurden diverse Zigarettenschachteln und Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Wem sind in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Fritz-Berodt-Straße oder der näheren Umgebung aufgefallen.

Hinweise bitte an die Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 8090.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell