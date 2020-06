Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brennender Sicherungskasten in einer Wohnung

Ratzeburg (ots)

22. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg -20. Juni 2020 / Mölln

In den Mittagsstunden des 20. Juni 2020 wurde der Polizei ein brennender Sicherungskasten in einer Wohnung in der Königsberger Straße in Mölln gemeldet. Die brandbetroffene Wohnung befand sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Beim Eintreffen der Beamten der Polizeistation Mölln drang aus der Wohnung dichter Rauch ins Freie. An dem Sicherungskasten im Flur der betroffenen Wohnung waren Flammen zu sehen. Da die Feuerwehr noch nicht vor Ort war, löschten die Polizeibeamten das Feuer mit einem bordeigenen Feuerlöscher. So konnte zunächst eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Trotzdem flammte das Feuer kurze Zeit später erneut auf, konnte dann aber sofort durch die bereits eingetroffene Freiwillige Feuerwehr Mölln gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand konnte als Brandursache ein technischer Defekt ermittelt werden. Aufgrund eines Heizungsrohrbruchs in einer darüber befindlichen Wohnung im ersten Obergeschoss trat Wasser aus und floss durch die Wände ins Erdgeschoss. So auch in den Sicherungskasten, was zu einem Kurzschluss führte.

Die Wohnung ist durch den brandbetroffenen Sicherungskasten und durch die Löscharbeiten vorerst unbewohnbar. Ein Gebäudeschaden ist jedoch nicht entstanden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell