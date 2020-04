Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 2 Schleuser mit 3 Personen von Bundespolizei gestellt - Eine Person wurde mit europäischem Haftbefehl gesucht - Im Fahrzeug befanden sich gefälschte Ausweisdokumente

Aachen / Heinsberg (ots)

Beamte der Bundespolizei deckten gestern bei einer Kontrolle an der Bundesstraße 56n (Ortslage Tüddern) eine Schleusung von 3 Personen auf. Davon wurde eine mit einem europäischen Haftbefehl von den französischen Behörden gesucht.

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag (02.04.20) ei-nen irakischen und einen syrischen Schleuser festgenommen. Das von ihnen festgestellte Fahrzeug wurde bei einer Kontrolle an der B56n festgestellt. Bei der Überprüfung der insgesamt 5 Insassen waren die 3 geschleusten Personen ohne Ausweisdokumente. Der Fahrer und der Beifahrer konnten sich jedoch ordnungsgemäß ausweisen. Zur weiteren Klärung führte man alle Personen der Dienststelle in Eschweiler zu. Hier wurden dann alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt. Hierbei stellte man fest, dass einer der geschleusten Personen mit einem europäischen Haft-befehl zur Auslieferung nach Frankreich gesucht wurde. Dieser wird nun umgehend dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden anderen geschleusten Personen äußerten während der Vernehmung ein Schutzersuchen. Sie entließ man nach Beendigung der Maßnahmen mit der Auflage, sich bei einer Aufnahmeeinrichtung zu melden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten zu-dem noch totalgefälschte Ausweisdokumente. Diese werden nun einer eingehenden kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen. Die beiden 38- und 31-jährigen Schleuser wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Schleuser müssen nun mit einem Strafverfahren wegen der Einschleusung von mehreren Personen rechnen. Den anderen Männern droht ein Strafverfahren wegen der unerlaubter Einreise. Die Bundespolizei konzentriert auch ihre Ermittlungen in dem Auffinden der gefälschten Dokumente.

