POL-RT: Brennender Mülleimer; Softairwaffe sorgt für Polizeieinsatz; Streitigkeiten; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand

Bad Urach (RT): Papiermülltonnen angezündet

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Bad Urach nach dem Brand zweier Papiermülltonnen am Donnerstagmorgen in der Straße Am Lohgraben. Gegen 4.30 Uhr war der Brand entdeckt worden, woraufhin die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten anrückte. Die Wehrleute konnten die Flammen zwar schnell löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass die Kunststofftonnen vollständig zerstört wurden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Münsingen (RT): Softairwaffe sorgt für Polizeieinsatz

Weil er mit einer Softairpistole auf dem Schulhof in der Goethestraße hantiert haben soll, hat ein 17-Jähriger am Mittwochabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 20 Uhr hatte ein Zeuge den Jugendlichen mit der täuschend echt aussehenden Waffe auf dem Schulhof gesehen und die Polizei alarmiert. Zahlreiche Einsatzkräfte und eine Streife der Polizeihundeführerstaffel rückten daraufhin mit entsprechender Schutzausrüstung aus und nahmen den 17-Jährigen in der Goethestraße vorläufig fest. Die Pistole fanden die Beamten in einem Gebüsch, wo sie der junge Mann zuvor versteckt hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Eltern entlassen. Weil der Besitz der betreffenden Waffe erst ab 18 Jahren erlaubt ist und zum Führen ein Waffenschein benötigt wird, wird nun gegen den Jugendlichen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (rn)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Streitigkeiten

Mit mehreren Streifenwagen mussten Beamte des Polizeireviers Filderstadt am frühen Donnerstagmorgen in die Tübinger Straße ausrücken, nachdem dort in einer Flüchtlingsunterkunft zwei Bewohner aneinandergeraten waren. Aus noch nicht bekannten Gründen war es zwischen den 26 und 27 Jahre alten Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die letztlich in Handgreiflichkeiten mündeten. Dabei erlitt der Ältere Verletzungen, die nachfolgend in einer Klinik behandelt werden musste. Der Jüngere, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in Gewahrsam genommen, wobei er die eingesetzten Polizeibeamten beschimpfte und beleidigte. Er wurde nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ostfildern (ES): Unfall mit Kettenreaktion

Ein Pkw-Lenker musste am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 35-Jährige befuhr um 5.50 Uhr mit seinem VW Golf die Heumadener Straße in Richtung Ortsmitte Kemnat. Vor ihm war ein städtisches Fahrzeug unterwegs. Als die 47 Jahre alte Lenkerin des Unitrac die orangenen Warnleuchten einschaltete, ging der Golf-Lenker davon aus, dass das Fahrzeug anhalten würde und überholte. Die Fahrerin wollte in diesem Moment jedoch nach links in die Franziskastraße abbiegen. Durch die Kollision wurde der VW abgewiesen und kollidierte mit einem auf einem Grundstück abgestellten Mercedes. Zudem touchierte er einen Baum und durchbrach die Holzwand eines Geräteschuppens. Da der Golf bis zur Fahrzeugmitte in dem Schuppen feststeckte, musste die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen anrücken, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ersten Erkenntnissen nach gab es keine Verletzten. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

Denkendorf (ES): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Weil ein 51-Jähriger den Vorrang des Gegenverkehrs beim Linksabbiegen missachtet hat, ist ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag auf der L 1204 zwischen Neuhausen und Denkendorf verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr war der 51-jährige Toyota-Lenker auf der Landesstraße von Neuhausen in Richtung Denkendorf unterwegs und bog an der Kreuzung zur Friedhofstraße nach links ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden, 60 Jahre alten Yamaha-Fahrer. Der Biker versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern, krachte in den Toyota und stürzte. Der 60-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Auch der 51-Jährige und seine zwei sechs und 13 Jahre alten Mitfahrer wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, konnten diese nach einer Untersuchung aber offenbar ohne Verletzungen wieder verlassen. Sowohl der Toyota als auch die Yamaha waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. (rn)

Nusplingen-Heidenstadt (ZAK): Fahrzeugbrand

Noch unklar ist die Ursache eines Fahrzeugbrands am frühen Donnerstagmorgen im Römerweg. Ein Anwohner alarmierte gegen zwei Uhr die Einsatzkräfte, nachdem er durch einen Knall geweckt und die Flammen an dem im Hof geparkten Audi entdeckt hatte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, begann er selbst mit ersten Löscharbeiten, die von der Feuerwehr anschließend fortgeführt wurden. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr konnte nicht mehr verhindert werden, dass der bereits ältere Wagen vollständig ausbrannte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Meßstetten ermittelt. (cw)

