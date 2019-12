Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen: Angestellter eines Supermarktes wird kurz nach Ladenschluss überfallen

Celle (ots)

Gestern Abend, gegen 20:00 Uhr, wurde ein Angestellter des Edeka-Marktes in Eicklingen am Schmolkamp von einem unbekannten Täter ausgeraubt. Der Täter lauerte dem 38- jährigen Angestellten auf dem Parkplatz des Supermarktes auf, als dieser gerade mit dem Kasseneinsatz zum Hauptgeschäft gehen wollte. Der Mann versuchte dem Angestellten den Kasseneinsatz zu entreißen, was dieser verhindern wollte. Bei der Rangelei stürzte das Opfer auf einen Fahrradständer und verletzte sich dabei leicht. Der Kasseneinsatz fiel zu Boden und sprang dadurch auf. Der Täter ergriff dann auf dem Boden liegendes Bargeld in dreistelliger Höhe und flüchtete in Richtung der B214.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm - 25-30 Jahre alt - normale Statur - südländischer Typ - schwarzer Dreitagebart - dunkle Jacke (Parka) mit aufgezogener Kapuze - schwarze Hose - schwarzes Tuch/Schal vor den Mund gezogen

Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141 277-215 entgegen.

