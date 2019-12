Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 26- Jährige in Wienhausen ausgeraubt

Celle (ots)

Ein unbekannter Täter hat gestern Abend, gegen 23:45 Uhr, in der Mühlenstraße in Wienhausen eine 26- jährige Frau zu Boden gestoßen und anschließend ihr Handy entwendet. Der Täter folgte der Frau auf ihrem abendlichen Spaziergang mit ihrem Hund und stieß diese dann im Schutze der Dunkelheit zu Boden. Nachdem er das Handy der Frau an sich genommen hatte, flüchtete er in Richtung des Klosters. Während das Opfer angegriffen wurde, telefonierte sie gerade mit ihrem Lebensgefährten. Sie hatte diesen kurz zuvor angerufen, weil sie sich bereits Sorgen darüber gemacht hatte, dass ihr der unbekannte Mann gefolgt war. Den Täter kann sie wie folgt beschreiben:

- normale/schlanke Statur

- ca. 175 cm

- dunkel gekleidet

- Mütze auf dem Kopf

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter 05141 277-215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell