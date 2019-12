Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 14- Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Celle (ots)

Ein 14- jähriger Junge hat sich gestern Morgen, gegen 03:00 Uhr, in Celle eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er hat sich in der Harbuger Straße in Celle zunächst unter dem Vorwand, sich aufwärmen zu wollen, in den Pkw von einem Freund seines Vaters gesetzt und ist mit dem Opel dann einfach davongefahren. Nach Entdeckung des Fahrzeugs im Rahmen der Fahndung kam es zu einer Verfolgungsfahrt quer durch das Stadtgebiet. Dabei war er mit einer Geschwindigkeit von bis zu bis zu 140 km/h unterwegs und hat diverse roten Ampeln überfahren. In Höhe einer Verkehrsinsel in der Lüneburger Heerstraße haben die eingesetzten Beamten versucht, den Pkw des Beschuldigten zu überholen. Dabei schwenkte der 14- Jährige bei ca. 100 km/h unvermittelt nach links, um den Überholvorgang zu verhindern. Ein Zusammenstoß konnte nur durch ein starkes Abbremsen und Ausweichen verhindert werden. Das Fahrzeug wurde schließlich kurz vor Boye gestoppt.

Es wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle unter 05141 277-215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell