POL-CE: 13- Jährige wird durch Böllerwurf eines 13- jährigen Jungen verletzt

Celle (ots)

Gestern Abend hat ein 13- jähriger Junge in Lachendorf einen Böller in den Stiefel einer 13- Jährigen geworfen und sie infolgedessen am Fuß und an der Hand verletzt. Der 13- jährige Täter hatte zunächst mit drei bis vier weiteren Jungen mehrere Knaller gezündet und einige dabei in die Richtung der 13- Jährigen und ihrer Freundin geworfen. Nachdem das Mädchen die Jungen gebeten hatte, das zu unterlassen, warf der 13- Jährige erneut einen Böller in die Richtung des Mädchens und traf dabei ihren Stiefel. Bei dem Versuch, den Böller zu entfernen, explodierte dieser, so dass die 13- Jährige Verbrennungen an der Hand und am Fuß erlitten hat.

