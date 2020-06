Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Lenderscheid: Unbekannte Täter stehlen Zigarettenautomaten und flüchten mit dunklem Kleinwagen mit Kasseler Kennzeichen

Homberg (ots)

Frielendorf-Lenderscheid Diebstahl eines Zigarettenautomaten Tatzeit: 08.06.2020, 05:28 Uhr Einen kompletten Zigarettenautomaten stahlen zwei unbekannte Täter heute Morgen von der Hauswand einer Gaststätte in der Straße "Zur Knüllhöhe. Die beiden Täter hebelten den angeschraubten Automaten von der Wand und luden ihn sogleich in einen dunklen Kleinwagen. Nachdem die Täter selbst in das Fahrzeug eingestiegen waren, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Beide sind jung, flink und ca. 20 Jahre alt. Zur Tatzeit waren sie maskiert. Von dem dunklen Kleinwagen ist nur bekannt, dass er ein Kasseler Nummernschild hat. Der Wert des entwendeten Automaten beträgt 1170,- Euro, der angerichtete Sachschaden 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell