POL-HR: Spangenberg: Hobby-Wohnwagen im Wert von 20.000,- Euro gestohlen

Spangenberg Diebstahl eines Wohnwagens Tatzeit: 30.05.2020, 15:00 Uhr bis Dienstag, 02.06.2020, 12:00 Uhr Bereits vor einigen Tagen stahlen unbekannte Täter einen Wohnwagen aus einem Holzcarport für Landmaschinen in der Malsbergstraße. Die Täter betraten das Grundstück und begaben sich zu dem Carport unter welchem der weiße Wohnwagen abgestellt war. Mit einem unbekannten Werkzeug überwanden sie die Diebstahlsicherung des Wohnwagens (Kupplungsschloss). Anschließend wurde der Wohnwagen vermutlich an ein Zugfahrzeug gehangen und dann vom Grundstück gezogen. Bei dem gestohlenen Wohnwagen handelt es sich um einen Hobby 460 UFE mit dem amtlichen Kennzeichen HR-FC 506. Der Wohnwagen hat einen Wert von 20.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

