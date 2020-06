Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Schwarze Handtasche aus Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Borken Handtasche aus Pkw gestohlen Tatzeit: 05.06.2020, 09:25 Uhr bis 09:35 Uhr Innerhalb weniger Minuten stahlen unbekannte Täter heute Morgen eine Handtasche aus einem geparkten Pkw in der Bahnhofstraße. Die Täter begaben sich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes zu dem abgestellten grauen Skoda Fabia und stahlen eine schwarze Handtasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld vom Rücksitz. Der Pkw war vermutlich nicht abgeschlossen. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell