Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Weißer Transporter mit TR-Kennzeichen nach Unfallflucht gesucht

Trier-Biewer (ots)

Am Montag, 23.12.2019 gg. 09:00 Uhr touchierte ein weißer sprinterähnlicher Kastenwagen in Trier-Biewer, St.-Jost-Straße 25 einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten silberfarbenen Pkw. Der Unfallverursacher hielt nach dem Unfall an, schaute sich den entstandenen Schaden an und fuhr dann in Richtung Friedlandstraße oder weiter die St.-Jost-Straße davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Schweich.

