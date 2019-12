Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Taschendiebstahl

Idar-Oberstein (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag, 22.12.2019 in der Zeit von 03:45-04:05 Uhr in einer Diskothek in Idar-Oberstein einem 24-Jährigen das schwarze Smartphone Samsung Galaxy S10 aus der Hosentasche entwendet. Der 24- Jährige befand sich zu dieser Zeit auf der Tanzfläche. Zeugen, die Angaben zu dem Taschendiebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



