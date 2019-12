Polizei Mettmann

POL-ME: Beim Überqueren der Straße vom PKW erfasst -Langenfeld- 1912060

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am 09.12.2019, gegen 17.45 Uhr, kam es in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 26-jährige Langenfelderin befuhr mit ihrem PKW Chevrolet die Solinger Straße. Beim Abbiegevorgang nach links in die Theodor Heuss Straße übersah sie eine 36 -jährige Langenfelderin auf der Fußgängerfurt. Diese hatte laut Zeugenaussagen die Straße fußläufig bei grünlichtzeigender Ampel überqueren wollen. Die PKW Fahrerin sah die Fußgängerin zu spät und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten. Die Fußgängerin wurde erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass sie mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell