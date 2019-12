Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Ratingen- 1912059

Mettmann (ots)

Am 09.12.2019, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 48-jährige Ratingerin mit ihrem PKW Citroen die Volkardeyer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße. An der Kreuzung Volkardeyer Straße/Zur Spiegelglasfabrik beabsichtigte sie nach rechts in die Straße Zur Spiegelglasfabrik abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 17-jährige Ratingerin, die mit ihrem Fahrrad die Fußgängerfurt der Straße Zur Spiegelglasfabrik in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße überquerte. Nach bisherigen Zeugenaussagen zeigte die Fußgängerampel zum Überqueren der Straße grün. Es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Die Radfahrerin wurde hierbei schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

