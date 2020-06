Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Sachbeschädigung an Kindergarten - vier Jugendliche flüchten vom Tatort

Homberg (ots)

Gudensberg Sachbeschädigung an Kindergarten Tatzeit: 03.06.2020, 21:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 400,- Euro verursachten unbekannte Täter gestern am späten Abend am Kindergarten im Holzweg. Die Täter, vier unbekannte Jugendliche, warfen mit Steinen gegen die Fenster der Sporthalle des dortigen Kindergartens. Hierbei wurden zwei Fensterscheiben beschädigt. Die Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung Grabenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

