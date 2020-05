Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Varel - Beamte finden im Handschuhfach Betäubungsmittel und Tierabwehrspray

Varel (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2020, kontrollierten Polizeibeamte gegen 14:20 Uhr einen 22-Jährigen aus Varel, der mit seinem PKW im Fasanenweg unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest, was der daraufhin erfolgte Vortest im Hinblick auf den vorherigen Konsum von Marihuana bestätigen konnte. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurde Marihuana in geringer Menge und Tierabwehrspray gefunden. Beides stellten die Beamten sicher und nahmen den 22-Jährigen mit zur Dienststelle, wo die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Die Beamten leiteten gegen den 22-Jährigen entsprechende Verfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

